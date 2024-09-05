Барнаульцу грозит до трех лет за "незаконное хранение пакетика"

Молодой человек получил координаты закладки и забрал предназначавшийся ему пакетик В Барнауле сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину с наркотиком в маленьком пакетике, сообщает региональное МВД.
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