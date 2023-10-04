Тренды 50-х, которые актуальны в макияже и прическах сегодня

Тренды 50-х, которые актуальны в макияже и прическах сегодняОттенки 50-хВ 50-ые основными цветами были серый и розовый, где серый символизировал прошлое, а розовый – мечты о будущем, и они же часто присутствовали в макияже в виде теней и помады или румян.