Президент Украины Владимир Зеленский не хочет даже продвигаться по теме договоренностей, так как понимает, что любая из них будет означать конец его режима.
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