Региональный Минпром представил на федеральном уровне нижегородский опыт по контролю оборота алкогольной продукции

Опыт министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по контролю оборота алкогольной продукции представлен на ежегодном Всероссийском форуме контрольных органов в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии