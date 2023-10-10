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Нижегородская правда

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Региональный Минпром представил на федеральном уровне нижегородский опыт по контролю оборота алкогольной продукции

Региональный Минпром представил на федеральном уровне нижегородский опыт по контролю оборота алкогольной продукции

Опыт министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по контролю оборота алкогольной продукции представлен на ежегодном Всероссийском форуме контрольных органов в Санкт-Петербурге.

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