Зеленский не дождался реакции «уважаемых партнеров» на российский удар «Орешником»

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. Владимир Зеленский пожаловался на молчание «уважаемых партнеров» после российского удара по объекту в Днепропетровске, где Россия испытала новейшую ракетную систему «Орешник» в ответ на использование западного оружия ВСУ.