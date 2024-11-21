Зеленский не дождался реакции «уважаемых партнеров» на российский удар «Орешником»

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. Владимир Зеленский пожаловался на молчание «уважаемых партнеров» после российского удара по объекту в Днепропетровске, где Россия испытала новейшую ракетную систему «Орешник» в ответ на использование западного оружия ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии