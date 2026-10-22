В народном календаре 23 октября — это день Евлампия Зимоуказателя. Хорошие приметы: что можно делать В этот день молодые люди собирались у костра, устраивали игры и прыгали через огонь.
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