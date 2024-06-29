Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Вячеслав Тарасов
    А нужна ли такая дума народу????Кстати о Попове, так "пашет" в думе, что аж не вылезает с телешоу.Назвал вещи своим...
  • Александр
    Ситуация с трудовой миграцией из Средней Азии несильно поменялась. «У нас как эти 6–7 млн человек трудились в России,...По ком бьёт мигра...
  • Елена Бреслова
    Пока гарант четко не перейдет в команду Бастрыкина-Белоусова, мигрантский бардак в стране продолжится😱По ком бьёт мигра...

Место мигранта

Место мигранта

Волна противодействия бесконтрольной миграции в РФ поднялась знатная! И это замечательно! Понятно, что миграцию просто так не остановить, и не обернуть вспять, да и демография в РФ не очень, при том что русских из зарубежья не очень-​то и жалуют, например в Казахстане есть статус кандаса, в Польше - карта поляка, Сингапур делает ставку на наполнение страны китайцами и т.

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