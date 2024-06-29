Место мигранта

Волна противодействия бесконтрольной миграции в РФ поднялась знатная! И это замечательно! Понятно, что миграцию просто так не остановить, и не обернуть вспять, да и демография в РФ не очень, при том что русских из зарубежья не очень-​то и жалуют, например в Казахстане есть статус кандаса, в Польше - карта поляка, Сингапур делает ставку на наполнение страны китайцами и т.