Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовных дел по факту падения под лёд детей в Иркутской области

В следственных органах СУ СК России по Иркутской области расследуются уголовные дела в связи с падением под лёд двух девочек 6 и 10 лет в городе Шелехове на реке Олхе и 8-летней девочки на реке Белой в поселке Тайтурка Усольского района.
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