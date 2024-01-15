Страна и люди
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Страна и люди

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Кто должен России, и почему Россия списывает долги

Кто должен России, и почему Россия списывает долги

1. Вот как сейчас выглядит рейтинг основных стран-должников России (см. заглавную картинку). Современная Россия, в отличие от СССР, расходует деньги экономно — старается без сильной на то необходимости другим странам в долг не давать (ссылка): Судя по рейтингу, уже долгие годы ничего не меняется — больше всего России должна Белоруссия, а долг союзной страны превышает $8 млрд.

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Комментарии
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Владимир Клюкин
Ещё один &quot;политолог&quot; из &quot;айтишников&quot;. Россия и Белоруссия, между прочим, Союзное государство.
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20 час.
Наталья
Белоруссии и Сербии и я бы списала.
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20 час.
Лариса Кислицына
ой да они тоже умеют вертеться устанешь голову поворачивать
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20 час.

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