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В посольстве России в США заявили, что инсценировки Запада будут продолжаться

В посольстве России в США заявили, что инсценировки Запада будут продолжаться

Западные инсценировки, которые осуществляются для стравливания братских народов и разобщения православных верующих, могут продолжаться до тех пор, пока РФ не достигнет всех целей специальной военной операции, утверждают в посольстве России в США.

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