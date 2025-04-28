Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Машков
    Маргарита, я думаю любой нормальный человек должен принять любое Ваше решение, и поддержать Вас в этом выборе. Дай бо...«Надежды уже нет....
  • Амара Карпова
    ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Армию, собранную ...
  • Алексей Тан
    Ну!.... и что ты высрал!??.... ты это даже не пережевал! 😂🤠🤣.КРУЧЕ, ЧЕМ ПРЕСЛО...

Ушёл в лес, чтобы "воевать": Как военные с вертолётами ловили 19-летнего убийцу полицейского в Ленобласти

Ушёл в лес, чтобы "воевать": Как военные с вертолётами ловили 19-летнего убийцу полицейского в Ленобласти

Царьград Фото: © Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Силовики задержали подозреваемого в громком убийстве сотрудника угрозыска в Ленинградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Людмила
Вышка, просто взять, не с того , не сего и убить...что то мама с бабушкой, видно не доглядели.
Ответить
1 д.
наверх