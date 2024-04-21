Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Татьяна Ермолова
    Пусть идиоты в своих странах разбираются! Или им проблем мало? Все долги возьмём землёй!Не успел Путин пр...
  • Николай
    Да и наср-ть на эту Гейропу!!!Не успел Путин пр...
  • Ольга Каширина
    Пусть ПАСЕ пасет других, тех, кто признает его.   Для нас ПАСЕ ничто.  Какие они непонятливые, и память у них никудыш...Не успел Путин пр...

Немецкие танки всё ближе к Москве

Но это не то, о чём кто-то мог подумать, а наши небратья долго представляли себе в своих влажных мриях.

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