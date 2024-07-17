Подписной бонус Мбаппе в «Реале» – 100-115 млн евро за 5 лет. Зарплата – 15 млн за сезон «чистыми», в контракте есть бонус за «Золотой мяч» (Marca)

Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба, пишет Marca. Его зарплата составит около 15 миллионов евро после уплаты налогов за сезон – меньше, чем в «ПСЖ», – но при этом от 60 до 80% имиджевых прав останутся у футболиста.
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