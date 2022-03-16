Латыпов о финише с Серохвостовым: «На последнем подъеме я сбросил скорость и подумал: давай в кошки-мышки играть. Подарили болельщикам роскошную борьбу»

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов оценили итоги мегамасс-старта на открытом чемпионате России в Уфе.

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