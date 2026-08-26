Происшествия
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Происшествия

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В Республике Саха (Якутия) за незаконный оборот золота осужден приезжий из Республики Ингушетия

В Республике Саха (Якутия) суд вынес приговор в отношении жителя Республики Ингушетия. Он признан виновным в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере, предусмотренном частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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