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Глава спецслужбы Сербии подал в отставку

Глава спецслужбы Сербии подал в отставку

Александр Вулин находится под санкциями США и Евросоюза. Он сказал, что покидает пост, чтобы "спасти Сербию" от подобных рестрикций.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Мужик!👍 Патриот! 🤝восхищение и уважение👏, хорошо бы предложить переезд в Россию и гражданство!✊
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1 д.
Аким Воземчук
Скоро всей этой еврошайке наступит конец и сербы будут под крылом России.Для полной уверенности и гарантий  от соседних стран неплохо бы образовать  у сербов российский гарнизончик.
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16 час.

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