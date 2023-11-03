Глава спецслужбы Сербии подал в отставку

Мужик!👍 Патриот! 🤝восхищение и уважение👏, хорошо бы предложить переезд в Россию и гражданство!✊

Аким Воземчук

Скоро всей этой еврошайке наступит конец и сербы будут под крылом России.Для полной уверенности и гарантий от соседних стран неплохо бы образовать у сербов российский гарнизончик.