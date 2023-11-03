Александр Вулин находится под санкциями США и Евросоюза. Он сказал, что покидает пост, чтобы "спасти Сербию" от подобных рестрикций.
Глава спецслужбы Сербии подал в отставку
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Мужик!👍 Патриот! 🤝восхищение и уважение👏, хорошо бы предложить переезд в Россию и гражданство!✊
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1 д.
Аким Воземчук
Скоро всей этой еврошайке наступит конец и сербы будут под крылом России.Для полной уверенности и гарантий от соседних стран неплохо бы образовать у сербов российский гарнизончик.
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16 час.
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