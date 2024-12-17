Китай впервые показал испытания гиперзвукового беспилотника на видео — он р...

Китай впервые показал испытания гиперзвукового беспилотника на видео — он разогнался до 7 Маха и удачно приземлилсяИнститут механики (IMECH) при Китайской академии наук (CAS) впервые обнародовал кадры испытаний прототипа гиперзвукового беспилотника.
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