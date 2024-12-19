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Орбан сравнил Брюссель с Мордором

Орбан сравнил Брюссель с Мордором

БУДАПЕШТ, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Брюссель с мрачным Мордором из произведения Джона Толкина "Властелин колец" и назвал его последней цитаделью либералов, которые проигрывают в Европе патриотам.

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