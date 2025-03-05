Регионы сделали скандальный выбор по реформе: как теперь будет управляться юг России

Госдума примет в третьем чтении закон о местном самоуправлении. После одобрения 14 марта Советом Федерации регионы получат официальное право самостоятельно вводить одноуровневую или двухуровневую систему управления муниципалитетами.
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