Протокол HTTP/3.0 официально предложен в качестве стандарта

Документам RFC, описывающим протокол HTTP/3.0 и формат сжатия заголовков QPACK для HTTP/3.0, присвоен статус «предложенных стандартов» международным сообществом Инженерный совет Интернета (IETF), 6 июня сообщается в списке рассылки организации.
Документам RFC, описывающим протокол HTTP/3.0 и формат сжатия заголовков QPACK для HTTP/3.0, присвоен статус «предложенных стандартов» международным сообществом Инженерный совет Интернета (IETF), 6 июня сообщается в списке рассылки организации.
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