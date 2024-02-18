Михаил Чаплыга: Десятилетия взаимного сдерживания. В ЕС озвучили планы на 10 лет

ФРГ знает всё про будущее и про ЕС. Уж поверьте. Министр обороны ФРГ излагает вам решение уравнения в большом пределе: «К сожалению, нам придётся жить с линиями раздела в Европе в ближайшие десятилетия: свободная и демократическая Европа с одной стороны, авторитарная и воинственная Россия — с другой.