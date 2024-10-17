Бывший директор комбината школьного питания администрации Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела

Скандал на рынке школьного питания в Нижневартовске привел к уголовному делу. Силовики задержали бывшего директора принадлежащего городу АО «Комбинат питания социальных учреждений» Владимира Валетова, которому предъявлено обвинение о превышении должностных полномочий (п.
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