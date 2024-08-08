ВРАЧИ ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ ЗА ЖИЗНЬ ПОДДУБНОГО: ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ БАСТРЫКИНА О СУДЬБЕ ВОЕНКОРА

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Евгений Поддубный мужественный, отважный и неравнодушный человек. Его высокие морально-нравственные и профессиональные качества высоко ценят коллеги и все граждане России.  Он настоящий ПАТРИОТ и ГЕРОЙ.
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9 час.
татьяна кирк
ВЫ вообще-то отвечаете за то, что пишите ? Вчера у меня сердце чуть не разорвалось, когда прочитала о его гибели ! Что б вам пусто было ! Или цену себе набиваете ?  Сколько раз - такой-то умер, а на завтра -  в полном здравии с ушибленной коленкой.  Или  правая рука не знает, о чём пишет правая ? Так вы хотя бы получите точную достоверную информацию, а потом  сообщайте на всю страну !😱
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6 час.

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