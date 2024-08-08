ВРАЧИ ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ ЗА ЖИЗНЬ ПОДДУБНОГО: ОСОБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ БАСТРЫКИНА О СУДЬБЕ ВОЕНКОРА

татьяна кирк

ВЫ вообще-то отвечаете за то, что пишите ? Вчера у меня сердце чуть не разорвалось, когда прочитала о его гибели ! Что б вам пусто было ! Или цену себе набиваете ? Сколько раз - такой-то умер, а на завтра - в полном здравии с ушибленной коленкой. Или правая рука не знает, о чём пишет правая ? Так вы хотя бы получите точную достоверную информацию, а потом сообщайте на всю страну !😱