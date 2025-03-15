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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Игнатьев забил 2-й гол за «Кабили». Экс-форвард «Краснодара» провел 5 матчей в чемпионате Алжира

26-летний форвард отличился в матче с «Ораном» (2:1).  Всего в чемпионате Алжира экс-игрок «Краснодара» и «Локомотива» провел 5 игр.

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