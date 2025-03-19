Экс-игрок Быстров накричал на Глушакова из-за матча "Спартак" - "Зенит"

Бывший футболист "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров разозлился и накричал на бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова во время нового выпуска "О, футбол!", в котором обсуждался матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургской и московской командами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии