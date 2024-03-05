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Исмаилов извинился перед Токовым за отмену боя: «Понимаю, что Анатолий провел кэмп, а теперь такие новости»

«Благодарю Майрбека Хасиева, что сохранил это противостояние, и извиняюсь перед Анатолием Токовым. Понимаю, он провел целый кэмп и отработал, а теперь такие новости.

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