Raseef22 (Ливан): секс как удовольствие и открытие. Как освободиться от стыда и открыто говорить о своих предпочтениях?

Почему так важна позитивная секс-культура? Раньше секс считался постыдной темой для разговоров, но в последние годы был признан естественной частью нашей жизни и источником удовольствия, о котором следует говорить открыто.
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