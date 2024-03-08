Летчик призвал сбивать дроны США, которые наводят катера-камикадзе ВСУ

Давно пора это делать, Американцы бы сбили наших не задумываясь. Молодцы хуситы (в тапочках) хрен забили на Американцев не боятся, взяли и сбили эти разведчики-беспилотники. Россия бери пример!!!!!!! Будет уважуха...

Иван Иванов

Господа..тише ,тише.нельзя так категорично))вдруг на "партнеры"услышат.У нас же деньги,дома,семьи дети,любовницы и их дети там за бугром.Вдруг прижмут,а вы сбивать..сбивать.Пока войсками и АП рулят либеральные чинуши,никогда не решатся наносить удары ни по самолетам и беспилотникам,ни по путям подвоза и эвакуации,ни по пограничным переходам,ни по туннелям,ни по жд инфраструктуре...ни по аэродромах(по последним нужно было еще вчера)))))мы до сих пор торгуем с недружественными странами сырьем и даже с каклами))))🙂