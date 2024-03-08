Александр Р Планомерное уничтожение всех натовских разведывательных беспилотников над Чёрным морем должно стать первым шагом в борьбе с атаками вражеских безэкипажных катеров на наши корабли.
Летчик призвал сбивать дроны США, которые наводят катера-камикадзе ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
СБИВАТЬ...И ТОЛЬКО ТАК...НЕХ ЛЕТАТЬ ВБЛИЗИ РОССИИ И ЕЩЁ ЕЙ ГАДИТЬ...
Ответить
1 час.
Александр Шипилов
Давно пора это делать, Американцы бы сбили наших не задумываясь. Молодцы хуситы (в тапочках) хрен забили на Американцев не боятся, взяли и сбили эти разведчики-беспилотники. Россия бери пример!!!!!!! Будет уважуха...
Ответить
1 час.
Иван Иванов
Господа..тише ,тише.нельзя так категорично))вдруг на "партнеры"услышат.У нас же деньги,дома,семьи дети,любовницы и их дети там за бугром.Вдруг прижмут,а вы сбивать..сбивать.Пока войсками и АП рулят либеральные чинуши,никогда не решатся наносить удары ни по самолетам и беспилотникам,ни по путям подвоза и эвакуации,ни по пограничным переходам,ни по туннелям,ни по жд инфраструктуре...ни по аэродромах(по последним нужно было еще вчера)))))мы до сих пор торгуем с недружественными странами сырьем и даже с каклами))))🙂
Ответить
1 час.
Свежие комментарии