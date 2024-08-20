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«Военную контрразведку нервируют телефоны в зоне СВО»

«Военную контрразведку нервируют телефоны в зоне СВО»

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Текст: Роман КондратьевВчера 439 прочитали «Даже фотографирование бойца на фоне танка или своих окопов, чтобы отправить снимок жене или девушке, может привести к печальным последствиям», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

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