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militaryarms

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У кого из звезд дети или внуки воюют на СВО или числятся погибшими  

У кого из звезд дети или внуки воюют на СВО или числятся погибшими  

Среди публичных персон, несмотря на скепсис, достаточно людей, которые участвуют в СВО. Кто по повестке, кто добровольно ушли на фронт: актеры Михаил Мамаев, Павел Устинов и Георгий Тесля-Герасимов, музыкант Андрей Решетин.

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