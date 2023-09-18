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МО: военные РФ уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ

МО: военные РФ уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу ВСУ

Начальник пресс-центра группировки российских войск "Восток" Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает РИА Новости.

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