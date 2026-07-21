Песков назвал реальными планы ЕС по отправке контингента на Украину

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июля заявил, что страны Евросоюза и НАТО разрабатывают реальные планы по размещению своих воинских контингентов на территории Украины.
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