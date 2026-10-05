Минцифры подготовило проект электронной почтовой системы для юридически значимых сообщений

Минцифры России разработало проект постановления правительства, утверждающего положение об электронной почтовой системе, которая станет официальным каналом для отправки юридически значимых сообщений через портал «Госуслуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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