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Регионы России

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Минцифры подготовило проект электронной почтовой системы для юридически значимых сообщений

Минцифры подготовило проект электронной почтовой системы для юридически значимых сообщений

Минцифры России разработало проект постановления правительства, утверждающего положение об электронной почтовой системе, которая станет официальным каналом для отправки юридически значимых сообщений через портал «Госуслуги».

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