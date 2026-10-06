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Хак: ООН поддержит любое соглашение России и Украины по судоходству и зерну

Хак: ООН поддержит любое соглашение России и Украины по судоходству и зерну

Организация Объединенных Наций (ООН) поддержит любое соглашение, заключенное между Россией и Украиной по вопросам судоходства и зерня.

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