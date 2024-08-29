Украинская банда и курские убийства

Елена Волкова

УРКАина вообще не должна больше существовать! Входит в состав России и всё - это Россия! Больше их не должно быть совсем, потому что они опять, в очередной раз, предадут, продадут. Тошно слушать как про них говорят, какие они добрые, какие песни у них душевные... Видно по их поведению, кровожадные твари, готовые убивать, убивать и убивать... А успешной будет Россия!!!