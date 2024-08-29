Я много раз говорил и писал, что глубокой ошибкой как союзников, так и противников Украины является отношение к ней, как к государству.
Украинская банда и курские убийства
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Семен Демин
Да. Псевдогосударственное образование Украина должно исчезнуть. Так и будет.
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1 час.
Семен Демин
Украина может быть успешной только в союзе с Россией, а лучше в составе России.
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1 час.
Елена Волкова
УРКАина вообще не должна больше существовать! Входит в состав России и всё - это Россия! Больше их не должно быть совсем, потому что они опять, в очередной раз, предадут, продадут. Тошно слушать как про них говорят, какие они добрые, какие песни у них душевные... Видно по их поведению, кровожадные твари, готовые убивать, убивать и убивать... А успешной будет Россия!!!
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7 мин.
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