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"Эстонский спринтер": Захарова ответила Михалу после слов о российских НПЗ

"Эстонский спринтер": Захарова ответила Михалу после слов о российских НПЗ

t.me/Мария Захарова Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 октября прокомментировала заявление эстонского премьер-министра Кристена Михала о российских НПЗ, назвав политика "спринтером".

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