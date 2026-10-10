"Эстонский спринтер": Захарова ответила Михалу после слов о российских НПЗ

t.me/Мария Захарова Официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 октября прокомментировала заявление эстонского премьер-министра Кристена Михала о российских НПЗ, назвав политика "спринтером".
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