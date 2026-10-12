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Ремонт детской школы искусств в Чехове завершат в этом году

Ремонт детской школы искусств в Чехове завершат в этом году

Капитальный ремонт детской школы искусств в Чехове выполнили на 77%. В здании обновляют инженерные сети и завершают внутреннюю отделку, а на территории приводят в порядок дворы и дорожки, сообщили в РИАМО.

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