Ремонт детской школы искусств в Чехове завершат в этом году

Капитальный ремонт детской школы искусств в Чехове выполнили на 77%. В здании обновляют инженерные сети и завершают внутреннюю отделку, а на территории приводят в порядок дворы и дорожки, сообщили в РИАМО.
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