Объяснение парадокса Ферми: разумные цивилизации скрываются, опасаясь нападения. Зачем же мы выдаём себя?

ЭксклюзивПрогрессОбъяснение парадокса Ферми: разумные цивилизации скрываются, опасаясь нападения. Зачем же мы выдаём себя?Science & Future Объяснение парадокса Ферми: разумные цивилизации скрываются, опасаясь нападения.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновОзарение, 2-XII-3 Deva Chan не обязательное состояние. Deva Chan подобен резервуару сил, в нем происходит обновление духа. Но многие души имеют большой запас сил и не нуждаются в нем. Ждут срока для нового проявления, потому важно постигнуть истинное учение о Skandhas. Закон сроков так же важен, как и закон кармы. Закон сроков управляет сочетанием Skandhas. Дух может изменить недостатки физического тела, главное - дух. Чудовищной памяти не существует, есть только способность вызывать факты и образы. Астрал еще полон земными возможностями, но дальше преобладает знание духа, сознание же существует только в земной оболочке. В астрале еще остаток личного сознания. Сознание же не есть знание духа. Сознание есть одно сочетание Skandhas. Сознание есть заключенное знание духа. Знание духа обладает ясностью представления, но активно проявиться может, лишь вступив в сочетание Skandhas и оплодотворив сознание данного сочетания. Все время Имею в виду духов, подлежащих карме и закону сроков. Эволюция свободных духов иная. Ближе подойдем к вопросу влияния кармы на существо духа в иных сферах. Это важно знать, надо уяснить различие между сознанием и знанием духа.Юрий ИльиновИнтересный факт дня: Ледяное Сало! Ну что, потекли слюнки? И у меня. Я даже чуть не бросился в русский магазин. В вашу копилку ненужных фактов: Ледяное Сало - это просто термин для обозначения густого слоя мелких ледяных кристаллов на поверхности воды. А еще есть «блинчатый лед». Интересно, что на английском языке это явление тоже называется «жирный лед» (Grease ice).Александр ЛисовскийСамое серьёзное доказательство разума во Вселенной - то , что с нами никто не хочет вступать в контакт ...... А читая весь этот бред понимаешь , что и интернет может скоро, всё что туда пихают не выдержать.Комментировать
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