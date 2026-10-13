Hillary Clinton Launches ‘High Stakes’ Podcast

“Hillary Clinton is launching a new podcast with tech journalist and podcast host Kara Swisher ahead of the midterms, part of an effort to promote Democratic candidates and push her priorities as the election nears its final stretch,” the Washington Sun reports.
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