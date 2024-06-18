В Пензе полицейские продолжают профилактическую работу антинаркотической направленности

В рамках антинаркотического месячника сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по городу Пензе и представителем Общественного совета при региональном УМВД Константином Кулаковым проведён профилактический рейд в местах отдыха граждан вблизи водных объектов города.