“Sen. Bernie Moreno said Thursday he expects the Senate to move a party-line legislative package after the midterm elections — especially if Democrats flip one or both chambers,” Politico reports.
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