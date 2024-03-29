Традиции и приметы на 30 марта 2024 года: почему на Тёплого Алексея нельзя было садиться в сани Анна РедькоНа старой Руси верили, что когда снег начинает таять с 30 марта быстро и бурно, весна уже наступила.
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