Владимир Путин встретится с избранными губернаторами 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин после выборов в российских регионах проведет встречу с избранными губернаторами, передает корреспондент УтроNews.
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