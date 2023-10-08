Mash: двух девушек с русскими фамилиями похитил ХАМАС с фестиваля у сектора Газа

РИАМО - 8 окт. Около 10 девушек, среди которых две с русскими фамилиями, похитили боевики палестинской группировки ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party вблизи города Офаким на границе с сектором Газа, сообщает Mash.
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