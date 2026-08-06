В Калужской области вечером 6 августа ожидается гроза и ливень

Жителей Калужской области предупреждают о сильном ливне, грозе и ветре до 17 м/с, непогода продлится до утра следующего дняВечером 6 августа в Калужской области местами ожидается ливень, гроза и ветер до 15 - 17 метров в секунду.
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