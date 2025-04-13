Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Горит природазверюшки,дома из-за дебилов.Кто им в мозги вбил что прошлогоднюю траву обязательно жечь надо? Это перегн...Около 40 поджигат...
  • Eduard
    Отмутузьте прямо в лесу!Около 40 поджигат...
  • Eduard
    Осередной бред и основае на бреде. У кого из росмиян есть некий "международный счет" которым шантажируют их? Люди даж...«Международный сч...

«Забайкалье в огне»: почти 530 десантников Авиалесоохраны направлены в Забайкалье

«Забайкалье в огне»: почти 530 десантников Авиалесоохраны направлены в Забайкалье

Для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах Забайкальского края мобилизованы около 530 парашютистов и десантников из Федеральной Авиалесоохраны, а также из подразделений Якутии, Коми, ХМАО и Иркутской области, сообщили ZAB.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх