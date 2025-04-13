«Забайкалье в огне»: почти 530 десантников Авиалесоохраны направлены в Забайкалье

Для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах Забайкальского края мобилизованы около 530 парашютистов и десантников из Федеральной Авиалесоохраны, а также из подразделений Якутии, Коми, ХМАО и Иркутской области, сообщили ZAB.
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