«Забайкалье в огне»: почти 530 десантников Авиалесоохраны направлены в Забайкалье

Для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах Забайкальского края мобилизованы около 530 парашютистов и десантников из Федеральной Авиалесоохраны, а также из подразделений Якутии, Коми, ХМАО и Иркутской области, сообщили ZAB.