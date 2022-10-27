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Глава госбезопасности Литвы пояснил, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту

Глава госбезопасности Литвы пояснил, что Собчак въехала в страну по израильскому паспорту

Российская телеведущая Ксения Собчак смогла въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт. Об этом сообщил директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Ziniu radijas.

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