Топ-3 онкологических диагноза назвал главный онколог Новосибирской области Фурсов

«Надо усилить работу с пациентами на первом этапе – терапевты должны напоминать и говорить пациентам о скринингах, которые надо проходить регулярно, – прокомментировал на встрече с журналистами главный онколог региона Сергей Фурсов.
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