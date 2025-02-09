«Метки дьявола»: как ожоги, дерматит и лысина могли стать преградой для замужества 300 лет назад Юлия ЧелкановаВ истории человечества отношение к внешности и телесным недостаткам всегда играло важную роль.
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