Приезд Путина, концерт Шамана и открытие станции метро: торжественные мероприятия 27 января 2024

Рассказываем, какие торжественные мероприятия пройдут в Петербурге 27 января.27 января в Петербурге состоится важное событие для города событие - Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Александр Дрозденко, Александр Беглов, а также ряд других политиков, соберутся на Газпром-Арене.